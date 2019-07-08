Активисты зовут на протест против телемоста между "Россия24" и NewsOne

Под зданием телеканала из медиа-группы кума Путина Виктора Медведчука NewsOne активисты будут протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".

Об этом написал куратор TEDxKyiv Владислав Грезев в Facebook.

"12-го числа, говорят, будет телемост между пропагандистами из России и пропагандистами с NewsOne. Говорят, разговор будет между обычными людьми. Лично я собираюсь идти. Адрес - ул. Полевая, 21 Возможно, даже заранее приду. И друзей собираюсь взять", - написал Грезев.

"Такой помпезный телемост, как его анонсировал пропагандист кисилев, на чьих руках кровь невинных, - должен ярким быть. Поэтому чувствую свою ответственность за яркость таких проектов. Кто хочет - присоединяйтесь. Идем на телемост", - призвал он, добавив ссылку на организацию события в facebook, которое должно состояться 8 июля.

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