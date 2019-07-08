Активисты зовут на протест против телемоста между "Россия24" и NewsOne
Под зданием телеканала из медиа-группы кума Путина Виктора Медведчука NewsOne активисты будут протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".
Об этом написал куратор TEDxKyiv Владислав Грезев в Facebook.
"12-го числа, говорят, будет телемост между пропагандистами из России и пропагандистами с NewsOne. Говорят, разговор будет между обычными людьми. Лично я собираюсь идти. Адрес - ул. Полевая, 21 Возможно, даже заранее приду. И друзей собираюсь взять", - написал Грезев.
"Такой помпезный телемост, как его анонсировал пропагандист кисилев, на чьих руках кровь невинных, - должен ярким быть. Поэтому чувствую свою ответственность за яркость таких проектов. Кто хочет - присоединяйтесь. Идем на телемост", - призвал он, добавив ссылку на организацию события в facebook, которое должно состояться 8 июля.
Напоминаем:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука .
- Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.