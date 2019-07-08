Телемост между каналами Кремля и Медведчука: Националисты выдвинули ультиматум Зеленскому

3909 просмотров
Понедельник, 8 июля 2019, 08:05

Объединенные националисты требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский адекватно отреагировал на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала Newsone.

Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий в блоге на Украинской правде.

"Цель этой информационной диверсии - очевидна. Программа максимум - символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится - показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять-таки, добавить баллов Медведчуку перед выборами", - написал он.

Билецкий отметил, что "украинским националистам," нужно поговорить "с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а Президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", - заявил он.

Напоминаем:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия пропаганда националисты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к демаршу из-за возвращения россиян 8 июля 2019, 06:24
Комитет ОБСЕ одобрил проект резолюции против "Северного потока-2" 8 июля 2019, 02:45
Активисты зовут на протест против телемоста между "Россия24" и NewsOne 8 июля 2019, 00:59
Все новости
Главные новости
Активисты зовут на протест против телемоста между "Россия24" и NewsOne
Партии "ЕС" и "Голос" ждут реакции от Зеленского и СБУ на телемост между каналами Кремля и Медведчука
Российские пропагандисты анонсировали телемост с каналом Медведчука: "Надо поговорить"
Украина обратилась к США с запросом о военном оборудовании. Штаты рассматривают
Все новости
исследование

Как лепка из глины может помочь стресса у ребенка

психология

6 правил, которые помогут решить любой конфликт

исследование

Сердце бегуна против сердца пловца: чье сильнее

Поиск по сайту
Архив
Весь архів