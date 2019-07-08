Телемост между каналами Кремля и Медведчука: Националисты выдвинули ультиматум Зеленскому
Объединенные националисты требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский адекватно отреагировал на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала Newsone.
Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий в блоге на Украинской правде.
"Цель этой информационной диверсии - очевидна. Программа максимум - символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится - показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять-таки, добавить баллов Медведчуку перед выборами", - написал он.
Билецкий отметил, что "украинским националистам," нужно поговорить "с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а Президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", - заявил он.
Напоминаем:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука .
- Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
- 8 июля под зданием телеканала NewsOne активисты будут протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".
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