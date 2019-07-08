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Националисты дали Зеленскому сутки ответить на "информационный шабаш" Кремля

Понедельник, 8 июля 2019, 08:05
Националисты дали Зеленскому сутки ответить на информационный шабаш Кремля

Объединенные националисты требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский адекватно отреагировал на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала Newsone.

Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий в блоге на Украинской правде.

"Цель этой информационной диверсии - очевидна. Программа максимум - символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится - показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять-таки, добавить баллов Медведчуку перед выборами", - написал он.

Билецкий отметил, что "украинским националистам," нужно поговорить "с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а Президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", - заявил он.

Напоминаем:

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Темы: Росcияпропаганданационалисты
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