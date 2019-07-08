Верховный суд отменил пережеребьёвку партий

Источник: аккаунт в Facebook секретаря ЦИК Натали Бернацкой, пресс-служба Кассационного административного суда

Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного админсуда о повторной жеребьевке партий.

Наталья Бернацкая: "Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть! PS. Давно я так не волновалась".

Решение суд вынес 8 июля.

Пресс-служба Кассационного административного суда в комментарии "Украинской правде": "Постановление об отмене судебного решения от 8 июля. Апелляционные жалобы ЦИК, политических партий "Слуга народа", "Сила и честь", "Оппозиционный блок" - удовлетворить. Решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля 2019 года отменено".

Почему это важно: 21 июля в Украине должны состояться выборы в Верховную Раду. На момент судебного решения о пережеребьевке ЦИК уже напечатала фактически 5 миллионов 200 бюллетеней, остановка этого процесса и проведение новой жеребьевки, по словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, могли привести к срыву выборов.

Что было раньше: 4 июля Шестой апелляционный административный суд по иску Аграрной партии Украины обязал ЦИК провести пережеребьевку партий.

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