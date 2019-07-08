Верховный суд отменил пережеребьёвку партий
Источник: аккаунт в Facebook секретаря ЦИК Натали Бернацкой, пресс-служба Кассационного административного суда
Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного админсуда о повторной жеребьевке партий.
Наталья Бернацкая: "Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть! PS. Давно я так не волновалась".
Решение суд вынес 8 июля.
Пресс-служба Кассационного административного суда в комментарии "Украинской правде": "Постановление об отмене судебного решения от 8 июля. Апелляционные жалобы ЦИК, политических партий "Слуга народа", "Сила и честь", "Оппозиционный блок" - удовлетворить. Решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля 2019 года отменено".
Почему это важно: 21 июля в Украине должны состояться выборы в Верховную Раду. На момент судебного решения о пережеребьевке ЦИК уже напечатала фактически 5 миллионов 200 бюллетеней, остановка этого процесса и проведение новой жеребьевки, по словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, могли привести к срыву выборов.
Что было раньше: 4 июля Шестой апелляционный административный суд по иску Аграрной партии Украины обязал ЦИК провести пережеребьевку партий.
История вопроса:
- 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.
- 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".
- 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
- 30 июня ЦИК внесла партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.
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