NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля
Телеканал NewsOne Тараса Козака, близкий к куму российского президента Виктора Медведчука, заявил, что отменяет так называемый телемарафон "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом из-за угроз физической расправы.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала.
В своем заявлении NewsOne утверждает, что из-за попытки "организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей" началась массовая информационная атака телеканала.
В частности, отмечается, что кроме акций протеста, были также и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.
На телеканале считают, что подобные действия возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы.
"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, которые провозглашают такой порядок, жить в страхе за свои семьи?", - сказано в заявлении.
"Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить"", - заявили на телеканале.
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука .
- Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
- 8 июля под зданием телеканала NewsOne активисты собирались протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".
- Объединенные националисты дали сутки президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, чтобы он "адекватно отреагировал" на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала NewsOne.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.
- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказатьканалы и провайдеров за телемост с РФ можно только после эфира.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
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