NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля

Телеканал NewsOne Тараса Козака, близкий к куму российского президента Виктора Медведчука, заявил, что отменяет так называемый телемарафон "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом из-за угроз физической расправы.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала.

В своем заявлении NewsOne утверждает, что из-за попытки "организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей" началась массовая информационная атака телеканала.

В частности, отмечается, что кроме акций протеста, были также и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

На телеканале считают, что подобные действия возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, которые провозглашают такой порядок, жить в страхе за свои семьи?", - сказано в заявлении.

"Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить"", - заявили на телеканале.

Напомним: