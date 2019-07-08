NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля

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Понедельник, 8 июля 2019, 13:19

Телеканал NewsOne Тараса Козака, близкий к куму российского президента Виктора Медведчука, заявил, что отменяет так называемый телемарафон "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом из-за угроз физической расправы.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала.

В своем заявлении NewsOne утверждает, что из-за попытки "организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей" началась массовая информационная атака телеканала.

В частности, отмечается, что кроме акций протеста, были также и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

На телеканале считают, что подобные действия возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, которые провозглашают такой порядок, жить в страхе за свои семьи?", - сказано в заявлении.

"Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить"", - заявили на телеканале.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука .
  • Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
  • 8 июля под зданием телеканала NewsOne активисты собирались протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".  
  • Объединенные националисты дали сутки президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, чтобы он "адекватно отреагировал" на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала NewsOne.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.
  • Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказатьканалы и провайдеров за телемост с РФ можно только после эфира.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.

Украинская правда

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Темы: телевидение Росcия Путин Медведчук


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