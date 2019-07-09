САП согласовала обвинения министру и нескольким главам ОГА

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Вторник, 9 июля 2019, 08:49

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире "Прямой" в ток-шоу "Эхо Украины" 8 июля.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение", – сказал он.

"Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока, судьям", – заявил Холодницкий.

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательственная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", – добавил он.

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Темы: Антикоррупционная прокуратура Холодницкий Кабинет министров


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