Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП согласовала подозрения министру и нескольким главам ОГА

Вторник, 9 июля 2019, 08:49
САП согласовала подозрения министру и нескольким главам ОГА

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрения одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире "Прямой" в ток-шоу "Эхо Украины" 8 июля.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение", – сказал он.

"Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока, судьям", – заявил Холодницкий.

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательственная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", – добавил он.

Читайте также Под мантией Понтия Пилата: в какие игры играют НАБУ и САП перед выборами

Генерал Холодницкий – на выход

Напомним:

  • В июне квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.
  • Центр противодействия коррупции пожаловался на Холодницкого в КДКП, поскольку глава САП не задекларировал часть дохода в декларациях за 2016-2017 гг.
  • В марте департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры готовил текст подозрения Холодницкому.
  • Первый эпизод касался склонения Холодницким свидетеля к ложных показаниям и искусственного создания доказательств защиты. Речь идет о производстве о попытке дачи взятки и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.
  • Второй эпизод касался вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей и добиться вынесения неправосудного решения.
  • 26 июля 2018 года комиссия прокуроров на основе показаний прокуроров САП и людей, связанных с материалами прослушки его кабинета виснесла Холодницкому выговор.
  • Позже Холодницкий заявлял, что его снова прослушивает Национальное антикоррупционное бюро.
  • Также он отказывался уходить в отставку из-за позиции директора НАБУ Артема Сытника.

УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураХолодницкийКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
НАБУ и САП разоблачили схему с топливом на "Укрспирте" на 55 миллионов
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: