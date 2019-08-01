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Представитель Зеленского рассказал, как быстро сформируют новое правительство

Четверг, 1 августа 2019, 13:02
Представитель Зеленского рассказал, как быстро сформируют новое правительство

Источник: Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в эфире телеканала "1+1"

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новое правительство сформируют сразу после первого заседания новой Верховной Рады.

Прямая речь: "Коалициады не будет. Все будет быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента.

Если "Голос" захочет, то он может зайти прямо в первый день работы нового парламента в коалицию.

Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно в августе делать, чтобы потом время не тратить.

У нас времени не много, Украине нужны быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить, поэтому каждый день будут новые решения".

Детали: По словам Геруса, парламент соберется в начале сентября.

История вопроса:

  • Ранее Герус заявлял, что коалиция в новом парламенте уже есть, и она займет все министерские кресла. Он намекнул на монобольшинство, то есть "Слугу народа"
  • 21 июля в Украине прошли парламентские выборы.
  • 22 июля руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Знать больше: Зе!премьер. Кого Зеленский предложит назначить премьером

Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Алена Мазуренко, УП
Темы: Кабинет министровВерховная РадаЗеленский
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