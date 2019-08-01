В Станице Луганской начали разминировать территорию возле разрушенного моста

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Четверг, 1 августа 2019, 15:25

Источник: сообщение Станично-Луганской районной государственной администрации

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской.

Сообщение РГА: "Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста".

 
 
 

Что было раньше: Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорилась с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.

История вопроса:

  • Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Украинская правда

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Темы: Луганская область


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