Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

Об этом Андрей Богдан рассказал в эфире "112-Украина".

"Я попал под этот закон о люстрации абсолютно несправедливо", - заявил он.

По словам главы Администрации президента Зеленского, он "закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила два миллиарда гривен в год при всех властях и автор этой коррупционной схемы при министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации".

"И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, что именно глава администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы и если я могу занимать какую-то должность на территории Украины - это либо глава Администрации президента или заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения, ни норм морали ни норм закона", - отметил Богдан.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним: