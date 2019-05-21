Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо
Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
Об этом Андрей Богдан рассказал в эфире "112-Украина".
"Я попал под этот закон о люстрации абсолютно несправедливо", - заявил он.
По словам главы Администрации президента Зеленского, он "закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила два миллиарда гривен в год при всех властях и автор этой коррупционной схемы при министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации".
"И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, что именно глава администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы и если я могу занимать какую-то должность на территории Украины - это либо глава Администрации президента или заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения, ни норм морали ни норм закона", - отметил Богдан.
О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
- В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.
- "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.