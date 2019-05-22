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У Зеленского говорят, что Богдан не подпадает под люстрацию. По закону – подпадает

Среда, 22 мая 2019, 14:53
Андрей Богдан
фото: АП

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации.

Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады 22 мая.

"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате", - сказал Рябошапка.

Вероятно, Рябошапка оговорился, потому что закон распространяется именно на должностных лиц госвласти.

"Очевидно, что глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации абсолютно четкий - позиция главы администрации не подпадает под его границы", - добавил он.

В то же время, в п.5 ст.2 закона "Об очистке власти" говорится о том, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента.

Ранее "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на госслужбе.

Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
  • В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.
  • "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАдминистрация президенталюстрацияБогдан
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