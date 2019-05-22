У Зеленского говорят, что Богдан не подпадает под люстрацию. По закону – подпадает
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации.
Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады 22 мая.
"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате", - сказал Рябошапка.
Вероятно, Рябошапка оговорился, потому что закон распространяется именно на должностных лиц госвласти.
Заступник глави АП Рябошапка про те, чому глава АП Богдан не підпадає під люстрацію pic.twitter.com/zYh5InIqC9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 22 травня 2019 р.
"Очевидно, что глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации абсолютно четкий - позиция главы администрации не подпадает под его границы", - добавил он.
В то же время, в п.5 ст.2 закона "Об очистке власти" говорится о том, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента.
Ранее "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на госслужбе.
Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
- В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды Зеленского и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.
- "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.