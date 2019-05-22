У Зеленского говорят, что Богдан не подпадает под люстрацию. По закону – подпадает

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка объяснил, почему глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации.

Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады 22 мая.

"Закон об очищении власти не распространяется (распространяется - УП) на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате", - сказал Рябошапка.

Заступник глави АП Рябошапка про те, чому глава АП Богдан не підпадає під люстрацію pic.twitter.com/zYh5InIqC9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 22 травня 2019 р.

"Очевидно, что глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации абсолютно четкий - позиция главы администрации не подпадает под его границы", - добавил он.

В то же время, в п.5 ст.2 закона "Об очистке власти" говорится о том, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента.

Ранее "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на госслужбе.

Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним: