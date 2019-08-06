Рабинович: Оппозиция согласна на вице-спикера, но им будет не Медведчук

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Вторник, 6 августа 2019, 23:45

Источник: сайт партии 

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что в Верховной Раде 9-го созыва партия готова предложить кандидатуру на должность вице-спикера, но только не своего лидера Виктора Медведчука.

Прямая речь: Верховная Рада восьмого созыва оппозиции вообще ничего не дала – ноль комитетов, ноль контролирующих функций. Потому они и безбожно крали. 

Нынешняя власть должна сдать экзамен на демократичность и отдать оппозиции не только место в президиуме Верховной Рады, но и те комитеты, которые реально контролируют экономические и финансовые вопросы и решения. Например, одним из таких комитетов может быть бюджетный комитет. 

Виктор Медведчук уже имел опыт работы и первым вице-спикером, и вице-спикером. Поэтому претендовать на это кресло он не будет, партийная работа для него сейчас – приоритет.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что в нашей политической силе немало достойных кандидатур…

Что предшествовало: 6 августа глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предположил, что на пост вице-спикера Верховной Рады девятого созыва народные депутаты будут избирать одного из кандидатов от оппозиционных фракций

По его словам, представители оппозиции должны сами определиться с претендентами и должностями, поскольку, по его мнению, "это по-демократически".

Узнать больше: Голос Кремля. Кого Фирташ, Левочкин и Медведчук взяли в список 

"Продавцы Путина" и "Партия мира". Почему не сошлись Медведчук и Ахметов 

Предыстория:

  • Ранее в отношении должностей для представителей оппозиции в Раде высказывался представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. Он говорил, что коалиция в Раде "займет все министерские кресла", а оппозиции отдадут "некоторые комитеты". 
  • На парламентских выборах "Оппозиционная платформа – За жизнь" взяла 13,05% голосов. В сумме по мажоритарке и по спискам в парламент прошли 43 кандидата партии.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада оппозиция Рабинович


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