В "Слуге народа" определились, кто возглавит ВР и комитеты – СМИ

Глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента, а Давид Арахамия возглавить фракцию СН.

Об этом сообщает Новое время.

Согласно данным издания, на должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука.

Предварительный список заместителей главы фракции выглядит следующим образом:

1) Галина Янченко,

2) Дмитрий Соломчук,

3) Юрий Мисягин,

4) Павел Халимон,

5) Евгения Кравчук,

6) Павел Сушко,

7) Юрий Корявченков (Юзик),

8) Юрий Кисель,

9) Николай Тищенко,

10) Вадим Струневич,

11) Ольга Савченко,

12) Максим Ткаченко,

13) Артем Культенко,

14) Роман Мулик,

15) Елена Шуляк.

По данным "Украинской правды", каждый из заместителей главы фракции будет по факту руководителем группы. Из-за большого количества депутатов фракцию "Слуги народа" разобьют на 15 групп. Функцией заместителей главы фракции будет коммуникация: доносить позицию руководства партии к депутатам своей группы.

По состоянию на 5 августа фракция на группы еще не распределена.

Кандидатуры на должности глав комитетов в парламенте:

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики ("Слуга народа" предлагает объединить 2 комитета – налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности – в один) может возглавить Даниил Гетманцев, Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха, Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов, Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко, Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак, Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Венедиктова, Комитет аграрной политики и земельных отношений – Николай Сольский, Комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции – Анастасия Красносельская, Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский, Комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса – Андрей Герус, Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий, Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко, Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны – Александр Завитневич, Комитет по вопросам охраны здоровья – Михаил Радуцкий, Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко, Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ – Сергей Кальченко, Комитет по вопросам иностранных дел – Богдан Яременко, Комитет по вопросам европейской интеграции – Мария Мезенцева, Комитет по вопросам соцполитики – Галина Третьякова.

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