ГПУ разрушает расследование дел Майдана – Горбатюк

Источник: комментарий "Громадському" руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка

Новое управление Генеральной прокуратуры, которое приказал создать генпрокурор Юрий Луценко, позволит ему назначить на руководящие должности "своих" людей и разрушит механизм расследования дел Майдана.

Прямая речь Горбатюк: "Это разрушает существующий отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований. Это все постепенные шаги для этого. Сначала Луценко ликвидировал департамент, разделив следователей и прокуроров. Теперь выведет из руководства (руководителя группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ – ред.) Алексея Донского, и меня или кого-то из наших прокуроров и следователей не назначит. А потом можно влиять на эти расследования как угодно. Кроме того, двигаться производства не будут".

Реакция спикера генпрокурора Ларисы Сарган: "Для генерального прокурора Юрия Луценко завершение расследования по делам Майдана является срочным. Луценко добился приговора Януковича. Почему Горбатюк не начал процедуру заочного осуждения Сергея Кусюка (экс-беркутовец, руководил штурмом Майдана, сбежал в Россию – ред.)?"

Что было раньше: Генпрокурор Юрий Луценко 8 августа приказал ликвидировать в Генпрокуратуре отдел криминалистического сопровождения предварительного расследования и информационно-аналитической работы.

Вместо ликвидированного отдела будет создано Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

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