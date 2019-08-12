ГПУ разрушает расследование дел Майдана – Горбатюк
Источник: комментарий "Громадському" руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка
Новое управление Генеральной прокуратуры, которое приказал создать генпрокурор Юрий Луценко, позволит ему назначить на руководящие должности "своих" людей и разрушит механизм расследования дел Майдана.
Прямая речь Горбатюк: "Это разрушает существующий отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований. Это все постепенные шаги для этого. Сначала Луценко ликвидировал департамент, разделив следователей и прокуроров. Теперь выведет из руководства (руководителя группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ – ред.) Алексея Донского, и меня или кого-то из наших прокуроров и следователей не назначит. А потом можно влиять на эти расследования как угодно. Кроме того, двигаться производства не будут".
Реакция спикера генпрокурора Ларисы Сарган: "Для генерального прокурора Юрия Луценко завершение расследования по делам Майдана является срочным. Луценко добился приговора Януковича. Почему Горбатюк не начал процедуру заочного осуждения Сергея Кусюка (экс-беркутовец, руководил штурмом Майдана, сбежал в Россию – ред.)?"
Что было раньше: Генпрокурор Юрий Луценко 8 августа приказал ликвидировать в Генпрокуратуре отдел криминалистического сопровождения предварительного расследования и информационно-аналитической работы.
Вместо ликвидированного отдела будет создано Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.
История вопроса:
- 22 июня 2018 народный депутат Мустафа Найем сообщил, что в Генпрокуратуре собираются ликвидировать Департамент специальных расследований, который расследует дела Майдана.
- В ГПУ заявили, что речь идет о реорганизации.
- Горбатюк заявил, что генпрокурор Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных ГБР.
- Союз адвокатов Небесной сотни назвал ликвидацию Департамента специальных расследований Генпрокуратуры "сворачиванием расследования дел Майдана".