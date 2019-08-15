Корректировщик огня по Мариуполю выходит на свободу: помогла Савченко
Источник: пост первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в Facebook
Корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерий Кирсанов, которого в июне приговорили к 9 годам тюрьмы, выходит на свободу благодаря так называемому "закону Савченко".
Дословно: "Закон есть закон, и все мы его должны выполнять. Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу".
"Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", выходит на свободу".
Детали: По словам Аброськина, Кирсанов виновен в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан. Он назвал "закон Савченко" позорным и добавил, что сегодня ответственность за него несут все украинцы.
Почему это важно: По так называемому "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывался как два дня отбывания срока наказания.
После принятия этого закона в 2015 году из тюрем досрочно по сравнению с фактическим сроком наказания выпустили немало людей, осужденных за тяжкие преступления. Среди них был и бывший нардеп Виктор Лозинский, который застрелил селянина вблизи пгт Голованевск.
Предыстория:
- 24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
- Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился российской артиллерийской батареей.
- 18 июня 2019 года Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.
- 23 декабря 2015 президент Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко".
Это был первый законопроект, внесенный тогда еще депутатом "Батькивщины" Надеждой Савченко.
- В мае 2017 года Верховная Рада внесла изменения в так называемый "закон Савченко".
- Новый документ предусматривает, что "предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".
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