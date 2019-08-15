Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корректировщик огня по Мариуполю выходит на свободу: помогла Савченко

Четверг, 15 августа 2019, 16:31

Источник: пост первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в Facebook

Корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерий Кирсанов, которого в июне приговорили к 9 годам тюрьмы, выходит на свободу благодаря так называемому "закону Савченко".

Дословно: "Закон есть закон, и все мы его должны выполнять. Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу".

"Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", выходит на свободу".

Детали: По словам Аброськина, Кирсанов виновен в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан. Он назвал "закон Савченко" позорным и добавил, что сегодня ответственность за него несут все украинцы.

Почему это важно: По так называемому "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывался как два дня отбывания срока наказания.

После принятия этого закона в 2015 году из тюрем досрочно по сравнению с фактическим сроком наказания выпустили немало людей, осужденных за тяжкие преступления. Среди них был и бывший нардеп Виктор Лозинский, который застрелил селянина вблизи пгт Голованевск.

Предыстория:

  • 24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
  • Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился российской артиллерийской батареей.
  • 18 июня 2019 года Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.
  • 23 декабря 2015 президент Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко".
    Это был первый законопроект, внесенный тогда еще депутатом "Батькивщины" Надеждой Савченко.
  • В мае 2017 года Верховная Рада внесла изменения в так называемый "закон Савченко".
  • Новый документ предусматривает, что "предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".

Украинская правда
Темы: судМариупольобстрелСавченко Надежда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
суд
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: