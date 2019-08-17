Пожар в гостинице: некоторые номера были даже без окон
Источник: брифинг директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука и заместителя директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Павла Афанасьева, сообщение МВД
Ликвидировать пожар в одесском отеле "Токио Стар", который унес жизни 8 человек, было непросто из-за быстрого распространения огня и большого количества номеров, часть из которых были даже без окон.
Прямая речь Демчука: "Ситуация осложнилась быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре и наличием большого количества комнат, некоторые из которых были даже без окон".
Прямая речь Афанасьева: "Из-за того, что владелец отеля изменил форму собственности, представитель ГСЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект (в июле – ред.). Об этом был составлен соответствующий акт недопуска".
"Пожар мы ликвидировали только 4 часа назад. Трудно сказать, что могло стать причиной. Могло стать и нарушение требований пожарной безопасности, и неосторожное обращение с огнем граждан, которые там проживали".
Детали: По данным ГСЧС, двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо. В нем насчитывалось 270 номеров, в которых на момент пожара находилось до 200 человек.
С первого этажа эвакуировали 64 человека, а со второго – 72 человека и спасли 7 человек, которые направлены в медицинские учреждения.
По данным МВД, в настоящее время людей из отеля временно разместили в автобусах, которые выделила полиция и городской совет.
Там работают медики, психологи и волонтеры.
Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще ночью приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.
Предыстория:
- Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять – госпитализированы.
- Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
- Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
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