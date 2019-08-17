Пожар в гостинице: некоторые номера были даже без окон

Источник: брифинг директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука и заместителя директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Павла Афанасьева, сообщение МВД

Ликвидировать пожар в одесском отеле "Токио Стар", который унес жизни 8 человек, было непросто из-за быстрого распространения огня и большого количества номеров, часть из которых были даже без окон.

Прямая речь Демчука: "Ситуация осложнилась быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре и наличием большого количества комнат, некоторые из которых были даже без окон".

Прямая речь Афанасьева: "Из-за того, что владелец отеля изменил форму собственности, представитель ГСЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект (в июле – ред.). Об этом был составлен соответствующий акт недопуска".

"Пожар мы ликвидировали только 4 часа назад. Трудно сказать, что могло стать причиной. Могло стать и нарушение требований пожарной безопасности, и неосторожное обращение с огнем граждан, которые там проживали".

Двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо. Часть из 270 номером не имели даже окон Фото ГСЧС

Детали: По данным ГСЧС, двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо. В нем насчитывалось 270 номеров, в которых на момент пожара находилось до 200 человек.

С первого этажа эвакуировали 64 человека, а со второго – 72 человека и спасли 7 человек, которые направлены в медицинские учреждения.

По данным МВД, в настоящее время людей из отеля временно разместили в автобусах, которые выделила полиция и городской совет.

Фото МВД

Там работают медики, психологи и волонтеры.

Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще ночью приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

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