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Кличко назвал дату, когда откроют стеклянные части на скандальном пешеходном мосту

Пятница, 2 августа 2019, 20:48
Кличко назвал дату, когда откроют стеклянные части на скандальном пешеходном мосту

Стеклянные части на пешеходном мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый" откроют 11 августа.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время эфира на канале "112"

"Сейчас мы заменяем верхнее стекло и делаем плиты, которые будут уже гораздо надежнее, и которые не должны никоим образом быть разбиты. Когда? Сегодня 2 августа. Через 9 дней приходите, вы сможете посмотреть вниз на 30 метров ", - сказал он.

"Еще могу сказать, что там бронированное стекло с большой выносливостью", - добавил он.

Напомним:

  • 25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами. 
  • 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.
  • 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли. 
  • Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.
  • В июне Кличко заяви, что защитную пленку-стекло заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений.

Темы: Виталий КличкоКиев
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