Кличко назвал дату, когда откроют стеклянные части на скандальном пешеходном мосту

Стеклянные части на пешеходном мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый" откроют 11 августа.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время эфира на канале "112"

"Сейчас мы заменяем верхнее стекло и делаем плиты, которые будут уже гораздо надежнее, и которые не должны никоим образом быть разбиты. Когда? Сегодня 2 августа. Через 9 дней приходите, вы сможете посмотреть вниз на 30 метров ", - сказал он.

"Еще могу сказать, что там бронированное стекло с большой выносливостью", - добавил он.

Напомним: