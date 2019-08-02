Кличко назвал дату, когда откроют стеклянные части на скандальном пешеходном мосту
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Пятница, 2 августа 2019, 20:48
Стеклянные части на пешеходном мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый" откроют 11 августа.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время эфира на канале "112"
"Сейчас мы заменяем верхнее стекло и делаем плиты, которые будут уже гораздо надежнее, и которые не должны никоим образом быть разбиты. Когда? Сегодня 2 августа. Через 9 дней приходите, вы сможете посмотреть вниз на 30 метров ", - сказал он.
"Еще могу сказать, что там бронированное стекло с большой выносливостью", - добавил он.
Напомним:
- 25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
- 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.
- 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли.
- Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.
- В июне Кличко заяви, что защитную пленку-стекло заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений.
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