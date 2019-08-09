"Слуга народа" готова отдать оппозиции 3 должности в Раде – источники
Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", "Голосе" и "Европейской солидарности"
Партия "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию, готова отдать оппозиции три должности.
Детали: Оппозиционер может стать заместителем главы парламента. Также представители других партий могут возглавить комиссию по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который "Слуга народа" предлагается трансформировать комитет по правам человека.
На данный момент партии "Европейская солидарность" предыдущего президента Петра Порошенко и "Голос" певца Святослава Вакарчука отказываются от позиции вице-спикера Рады.
Почему это важно: Комитеты Верховной Рады отвечают за разработку профильных законопроектов, предоставляют выводы и предложения к ним, дорабатывают проекты. Именно по согласованию комитета законопроект выносится на голосование.
Что было раньше: 9 августа на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов было принято решение провести первое торжественное заседание Верховной Рады 29 августа.
Знать больше: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди
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Предыстория:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
- По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
- 7 августа в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовалисписок фамилий нардепов, избранных по общегосударственному округу и по одномандатным 198 округам. В списке нет победителя по округу №210 на Черниговщине. В ЦИК объясняют, что результаты по этой ОИК оспариваются в суде. Фамилию победителя напечатают отдельно.
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