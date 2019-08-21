РосСМИ: Украинских моряков готовят к отправке на родину

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Среда, 21 августа 2019, 15:43

Источник: "Коммерсант"

До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами.

Дословно: "Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник, близкий к этим переговорам.

По его словам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки".

Отмечается, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины 11 июля.

По словам источника, обмен, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа. Источник также рассказал, что в Украину точно вернутся моряки.

Также информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности подтвердил украинский дипломат.

В то же время, собеседник издания затруднился ответить о том, рассматривается ли вопрос передачи Киеву режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, кого в обмен на моряков выдаст России Украина, "чтобы не навредить".

В издании  утверждают, что среди них может оказаться бывший главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, арестованный в мае прошлого года по обвинению в государственной измене.

Что было раньше: 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк. 

Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • После разговора двух президентов украинский омбудсмен говорила, что моряки могут скоро вернуться в Украину.

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Темы: моряки Украина Росcия пленные


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