Накануне Дня флага обстрелов на Донбассе стало больше – 2 раненых

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 23 августа, УП.

22 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, паля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Два украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов получили ранения за минувшие сутки.

Детали. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

- трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды в районе Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:

- вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- в районе Зайцево – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

Отметим, что в предыдущие двое суток было по 7 обстрелов: и 20 августа, и 21 августа было ранено по одному украинскому бойцу.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.