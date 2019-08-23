Накануне Дня флага обстрелов на Донбассе стало больше – 2 раненых
Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 23 августа, УП.
22 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, паля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Два украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов получили ранения за минувшие сутки.
Детали. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:
- трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:
- вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- в районе Зайцево – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.
Отметим, что в предыдущие двое суток было по 7 обстрелов: и 20 августа, и 21 августа было ранено по одному украинскому бойцу.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.