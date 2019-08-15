Ликвидация комитета ветеранов: в "Слуге народа" ответили на критику Порошенко

Источник: пост нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой в Facebook

Партия "Слуга народа" не намерена возвращать комитет ВР по делам ветеранов, а взамен предлагает принять закон о ветеранах и создать агентство, которое будет координировать предоставление им льгот.

Дословно: "Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов – кроме ветеранов труда".

"Кроме того – создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов".

"Надо отказываться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту тех, кто в ней нуждается, а на содержание раздутого госаппарата".

Детали: Третьякова отметила, что ее фракция будет лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно "плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств".

По мнению "слуги народа", подобные органы являются просто "дополнительными кормушками для чиновников или механизмами удовлетворения политических амбиций для депутатов".

Вместо этого стране нужна целостная государственная политика.

Что было раньше: Пятый президент Петр Порошенко назвал инициативу "Слуги народа" относительно сокращения Комитета по делам ветеранов – выстрелом в спину армии.

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