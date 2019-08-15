Ликвидация комитета ветеранов: в "Слуге народа" ответили на критику Порошенко
Источник: пост нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой в Facebook
Партия "Слуга народа" не намерена возвращать комитет ВР по делам ветеранов, а взамен предлагает принять закон о ветеранах и создать агентство, которое будет координировать предоставление им льгот.
Дословно: "Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов – кроме ветеранов труда".
"Кроме того – создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов".
"Надо отказываться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту тех, кто в ней нуждается, а на содержание раздутого госаппарата".
Детали: Третьякова отметила, что ее фракция будет лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно "плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств".
По мнению "слуги народа", подобные органы являются просто "дополнительными кормушками для чиновников или механизмами удовлетворения политических амбиций для депутатов".
Вместо этого стране нужна целостная государственная политика.
Что было раньше: Пятый президент Петр Порошенко назвал инициативу "Слуги народа" относительно сокращения Комитета по делам ветеранов – выстрелом в спину армии.
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История вопроса:
- 9 августа на заседании подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
- Предлагают сократить 5 комитетов путем объединения их с другими.
- Таким образом, в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
- 27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов.
- В конце марта 2018 года Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.
- В ноябре 2018 годаВерховная Рада назначила Ирину Фриз, которая была нардепом от "БПП", на должность министра по делам ветеранов.