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Адвокат: Оккупанты вывезли из Крыма всех задержанных 27 марта крымских татар

Суббота, 30 марта 2019, 02:38

Всех арестованных после массовых обысков 27 марта крымских татар вывезли из аннексированного полуострова.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Громадському.

По словам адвоката, вероятно, задержанных вывезли в российский Ростов-на-Дону.

Ранее адвокат сообщил в Facebook, что государственные органы дают противоречивую информацию о местонахождении всех 24 фигурантов так называемой второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир".

Также Курбединов сообщил, что руководитель следственной группы ФСБ Сергей Махнев не выходит на связь.

Напомним:

  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • 23 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • 28 марта Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая.
  • Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".

Темы: Крымоккупациякрымские татары
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