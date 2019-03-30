Адвокат: Оккупанты вывезли из Крыма всех задержанных 27 марта крымских татар

Всех арестованных после массовых обысков 27 марта крымских татар вывезли из аннексированного полуострова.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Громадському.

По словам адвоката, вероятно, задержанных вывезли в российский Ростов-на-Дону.

Ранее адвокат сообщил в Facebook, что государственные органы дают противоречивую информацию о местонахождении всех 24 фигурантов так называемой второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир".

Также Курбединов сообщил, что руководитель следственной группы ФСБ Сергей Махнев не выходит на связь.

Напомним: