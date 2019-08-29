Зеленский еще ищет кандидата на руководителя МОЗ
Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа".
Президент Владимир Зеленский все еще проводит собеседования с кандидатами на должности в правительство.
Так, на данное время он общается с Зоряной Черненко по поводу должности министра здравоохранения.
Детали: Зоряна Черненко – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
Также Черненко возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.
Зоряна Черненко является доцентом, преподает в Школе здравоохранения Киево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана Факультета правовых наук.
Предыстория:
- 28 августа стало известно, что руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко отказался от должности главы Минздрава из-за несогласованности кандидатур заместителей.
- Вместо него в качестве претендентов на эту должность источники УП называли экс-руководителя Одесской ОГА Максима Степанова, а также близких к фармкомпаниям Александра Чумака и Ольгу Голубовскую.
- Степанов, называвший себя кумом бывшего руководителя региона Игоря Палицы, скорее всего, не прошел собеседование с президентом.