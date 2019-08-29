Зеленский еще ищет кандидата на руководителя МОЗ

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский все еще проводит собеседования с кандидатами на должности в правительство.

Так, на данное время он общается с Зоряной Черненко по поводу должности министра здравоохранения.

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