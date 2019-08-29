Зеленский еще ищет кандидата на руководителя МОЗ
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Четверг, 29 августа 2019, 10:48
Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа".
Президент Владимир Зеленский все еще проводит собеседования с кандидатами на должности в правительство.
Так, на данное время он общается с Зоряной Черненко по поводу должности министра здравоохранения.
Предыстория:
- 28 августа стало известно, что руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко отказался от должности главы Минздрава из-за несогласованности кандидатур заместителей.
- Вместо него в качестве претендентов на эту должность источники УП называли экс-руководителя Одесской ОГА Максима Степанова, а также близких к фармкомпаниям Александра Чумака и Ольгу Голубовскую.
- Степанов, называвший себя кумом бывшего руководителя региона Игоря Палицы, скорее всего, не прошел собеседование с президентом.
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