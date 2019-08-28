Петренко отказался возглавить МОЗ, главный претендент – кум Палицы

Источник: собеседники "Украинской правды".

Член команды Ульяны Супрун Олег Петренко отказался возглавить Министерство здравоохранения – и остается трое кандидатов на должность руководителя МОЗ.

Детали. По информации УП, руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко отказался от должности из-за несогласованности кандидатур заместителей.

Теперь среди претендентов остаются Максим Степанов, Александр Чумак и Ольга Голубовская.

Александр Чумак – человек с орбиты влияния Петра Багрия, который является совладельцем компании "Интерхим", которая в свое время массово производила препараты с содержанием "кодеина", обладающего наркотическим эффектом. Гослекслужба предупреждала фармпроизводителя о необходимости взять под контроль производство этих препаратов.

Кроме того, Чумак был помощником нардепа Олега Мусия, который во времена "регионалки" Раисы Богатыревой возглавлял Общественный совет при Минздраве.

Максим Степанов – бывший руководитель Одесской области, где находится "ИнтерХим" Александра Чумака. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").

В апреле Степанов отказывался покидать пост главы Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.

Максим Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014-го – 30 мая 2015 гг.), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

Ольга Голубовская – внештатный главный специалист МОЗ при Раисе Богатыревой. Тоже человек из группы влияния Петра Багрия.

Она руководила направлением "инфекционные болезни". Продвигала пегилированные интерфероны для лечения гепатита С, единственным поставщиком этих препаратов был монополист Петр Багрий.

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