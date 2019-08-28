Скамейка запасных "Слуги народа" – люди из студии "Квартал 95" и юристы

Партия "Слуга народа" заведет в Верховную Раду 124 нардепа по партийному списку и 130 мажоритарщиков, но часть нардепов может перейти работать в Кабмин или госучреждения.

В таком случае часть мест "Слуги народа" в парламенте освободится – и депутатские кресла займут следующие в списке партии кандидата.

Движение "Честно" проанализировало "скамейку запасных" президентской партии и определило, что большинство тех, кто может попасть из нее в Верховную Раду – участники студии "Квартал 95" и юристы.

Уже отказался от мандата Андрей Лысюк, который ранее возглавлял адвокатское объединение и был консультантом шоу "Следствие ведут экстрасенсы", а сейчас пошел на военную службу.

Вместо него нардепом станет Елена Хоменко (1975 г.р.) – 129-й номер в списке "Слуги народа". Она ранее занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", а также работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и IT-компаниях. Она является волонтеркой ОО "Лига волонтеров".

Следующим, 130-м в списке, является Анатолий Остапенко (1968 г.р.), который работает директором юридической фирмы – ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

№131 в списке партии Татьяна Цыба – эксперт по медиакоммуникации и медиаконсалтингу. В 2015 году она баллотировалась в Верховную Раду от партии УКРОП в 69-м округе (Оболонский район Киева) как беспартийный. Была помощницей нардепа ВР 4-го созыва Валерия Асадчева и помощницей депутата ВР 6-го созыва Александра Клименко.

Цыба является исполнительной директором консалтингового агентства "Media Masters", пресс-секретарем партии "Слуга народа". В 2017-2019 годах возглавляла Благотворительный фонд Марии Максаковой. В 2017-м работала в "Укравтодоре", с 2014-го по 2016 годы – пресс-секретарем и помощницей министра в патронатной службе Минздрава.

Она работала в пресс-службах "Движения новых сил Михаила Саакашвили" (2016-2017 годы), партии УКРОП (2016), Украинской народной партии (2008-2012 годы) и т.п.. В 2006 году была помощницей главы Полтавской ОГА. Является госслужащей 7-го ранга.

Под №132 в списке "Слуги народа" идет юрист Иван Калаур (1968 г.р.), заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Он был доцентом кафедры интеллектуальной собственности и частного права. Работает преподавателем в течение 20 лет.

№133 в списке партии "Слуга народа" Юлия Гришина (1978 г.р.) – управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School", профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко. Она входит в подкомиссию по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Минобразования и науки.

Под №134 в списке идет Ольга Руденко (1979 г.р.), которая работала менеджером по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95". Она училась в Великобритании, затем занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.

Под №135 в списке "Слуги народа" находится Александр Копыленко (1961 г.р.), директор Института законодательства Верховной Рады. Ранее он был членом ЦИК и советником главы ВР.

Под №136 в партийном списке идет Сергей Мандзий, который в 2006 году прошел в Хмельницкий горсовет по списку "Народного блока Литвина", а в 2010 году – как мажоритарщик от "Народной партии". Был главой депутатской комиссии по вопросам социально-экономического развития, промышленности, транспорта, связи, энергетики и предпринимательства.

В Верховной Раде 7-го созыва Мандзий был помощником на общественных началах у мажоритарщика, члена депутатской группы "Воля народа" Сергея Лабазюка.

Имеет квалификацию аудитора с правом осуществления аудита предприятий и хозяйственных обществ. С 2001 года – директор ООО "Ремстрой".

Под №137 в списке партии – Александр Санченко (1988 г.р.), директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend". В ВР 8-го созыва он был помощником на общественных началах у нардепа из "Самопомочи" Алексея Скрыпника.

№138 – Денис Маслов (1983 г.р.): экс-судья Днепровского райсуда города Днепродзержинска (теперь Каменское), адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директор ООО "Авин Трейд".

Под №139 в списке "Слуги народа" идет беспартийный и безработный Антон Швачко (1992 г.р.), который получил в Сумском национальном аграрном университете диплом магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".