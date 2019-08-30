В Украину возвращается Сенцов и другие политзаключенные

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Пятница, 30 августа 2019, 03:17

В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

С неподтвержденных источников известно, что пленных будет встречать лично президент Украины Владимир Зеленский. Самолет с украинцами, возможно, приземлится в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) через пару часов.

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Темы: Сенцов Росcия


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