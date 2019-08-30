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Сообщают об обмене Сенцова и других политзаключенных. СБУ советует не спешить

Пятница, 30 августа 2019, 03:17
Сообщают об обмене Сенцова и других политзаключенных. СБУ советует не спешить

Новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка  в своем Facebook распространил сообщение об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, которое в ночь на пятницу распространил Рябошапка.

Позже Исламова изменила в свой пост на "Обмен продолжается", а затем удалила его совсем.


В то же время в Службе безопасности Украины утром 30 августа "Украинской правде" данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.

Позже в Офисе президента вышли с комментарием о том, что освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.

Предыстория:

  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Полагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.

УП, обновлено
Темы: политзаключенныеморякиГенпрокуратураСБУРосcия
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