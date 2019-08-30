Новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в своем Facebook распространил сообщение об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, которое в ночь на пятницу распространил Рябошапка.

Позже Исламова изменила в свой пост на "Обмен продолжается", а затем удалила его совсем.





В то же время в Службе безопасности Украины утром 30 августа "Украинской правде" данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.

Позже в Офисе президента вышли с комментарием о том, что освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.

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