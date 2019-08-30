В Украину возвращается Сенцов и другие политзаключенные
3219 просмотров
Пятница, 30 августа 2019, 03:17
В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко.
"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.
С неподтвержденных источников известно, что пленных будет встречать лично президент Украины Владимир Зеленский. Самолет с украинцами, возможно, приземлится в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) через пару часов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua