Сообщают об обмене Сенцова и других политзаключенных. СБУ советует не спешить
Новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в своем Facebook распространил сообщение об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, которое в ночь на пятницу распространил Рябошапка.
Позже Исламова изменила в свой пост на "Обмен продолжается", а затем удалила его совсем.
В то же время в Службе безопасности Украины утром 30 августа "Украинской правде" данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.
Позже в Офисе президента вышли с комментарием о том, что освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.
Предыстория:
- 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- Полагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине.
- 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
- 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.