В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

С неподтвержденных источников известно, что пленных будет встречать лично президент Украины Владимир Зеленский. Самолет с украинцами, возможно, приземлится в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) через пару часов.