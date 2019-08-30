Офис Зеленского: Взаимное освобождение украинцев и россиян еще идет
Источник: пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.
Юлия Мендель: "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.
Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах".
Офис президента также призвал понимать последствия дезинформации: "Это игра с эмоциями общества".
Детали. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская около 8 утра также написала, что переговоры об обмене продолжаются.
Этому предшествовало: В ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее сообщение репостнул новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
Родственники некоторых моряков и журналисты после этого сообщения собрались в аэропорту "Киев". По их информации, официальной встречи освобожденных украинцев там не будет – их повезут в больницу.
Предыстория:
- 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- Предполагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине.
- 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 28 августа в Украине суд выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
- 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.