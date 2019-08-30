Офис Зеленского: Взаимное освобождение украинцев и россиян еще идет

Источник: пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.

Юлия Мендель: "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах".

Офис президента также призвал понимать последствия дезинформации: "Это игра с эмоциями общества".

Детали. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская около 8 утра также написала, что переговоры об обмене продолжаются.

Этому предшествовало: В ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее сообщение репостнул новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Родственники некоторых моряков и журналисты после этого сообщения собрались в аэропорту "Киев". По их информации, официальной встречи освобожденных украинцев там не будет – их повезут в больницу.

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