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Офис Зеленского: Взаимное освобождение украинцев и россиян еще идет

Пятница, 30 августа 2019, 08:51
Офис Зеленского: Взаимное освобождение украинцев и россиян еще идет

Источник: пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.

Юлия Мендель: "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах".

Офис президента также призвал понимать последствия дезинформации: "Это игра с эмоциями общества".

Детали. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская около 8 утра также написала, что переговоры об обмене продолжаются.

Этому предшествовало: В ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее сообщение репостнул новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Родственники некоторых моряков и журналисты после этого сообщения собрались в аэропорту "Киев". По их информации, официальной встречи освобожденных украинцев там не будет – их повезут в больницу.

Предыстория:

  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Предполагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 28 августа в Украине суд выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеморякиСенцовРосcияОфис президента
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