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Экс-начальник "Беркута" Кусюк поучаствовал в разгоне митинга за свободные выборы в Москве

Воскресенье, 4 августа 2019, 00:03

Экс-командир киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк участвовал в операции ОМОНа на митинге в Москве 3 августа.

Видео участия Кусюка в действиях российский силовиков разместил на своей странице в facebook журналист Илья Азар.

3 августа в Москве на акции за свободные выборы были задержаны сотни людей, во время задержаний работники ОМОНа избивали участников "несанкцианованого митинга". 

По последним данным ОВД-Инфо, всего в Москве были задержаны 828 человек.

Напомним,

  • В 2015 году Генеральная прокуратура Украины объявила Кусюка, который руководил разгоном Майдана, в розыск.
  • После Революции Достоинства полковник Сергей Кусюк бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".
  • В ГПУ заявляли, что в РФ Кусюка не возьмут под стражу по запросу украинской стороны в связи с получением им гражданства РФ.
  • Летом 2017 г. Кусюк в Москве руководил ОМОНовцами в ходе антикоррупционных митингов.
  • В декабре 2017 Кусюка внесли в санкционный список США, направленный против нарушителей прав человека.

Темы: РосcиявиборыМайданБеркут
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