Экс-начальник "Беркута" Кусюк поучаствовал в разгоне митинга за свободные выборы в Москве

Экс-командир киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк участвовал в операции ОМОНа на митинге в Москве 3 августа.

Видео участия Кусюка в действиях российский силовиков разместил на своей странице в facebook журналист Илья Азар.

3 августа в Москве на акции за свободные выборы были задержаны сотни людей, во время задержаний работники ОМОНа избивали участников "несанкцианованого митинга".

По последним данным ОВД-Инфо, всего в Москве были задержаны 828 человек.

Напомним,