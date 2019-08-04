Экс-начальник "Беркута" Кусюк поучаствовал в разгоне митинга за свободные выборы в Москве
Воскресенье, 4 августа 2019, 00:03
Экс-командир киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк участвовал в операции ОМОНа на митинге в Москве 3 августа.
Видео участия Кусюка в действиях российский силовиков разместил на своей странице в facebook журналист Илья Азар.
3 августа в Москве на акции за свободные выборы были задержаны сотни людей, во время задержаний работники ОМОНа избивали участников "несанкцианованого митинга".
По последним данным ОВД-Инфо, всего в Москве были задержаны 828 человек.
Напомним,
- В 2015 году Генеральная прокуратура Украины объявила Кусюка, который руководил разгоном Майдана, в розыск.
- После Революции Достоинства полковник Сергей Кусюк бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".
- В ГПУ заявляли, что в РФ Кусюка не возьмут под стражу по запросу украинской стороны в связи с получением им гражданства РФ.
- Летом 2017 г. Кусюк в Москве руководил ОМОНовцами в ходе антикоррупционных митингов.
- В декабре 2017 Кусюка внесли в санкционный список США, направленный против нарушителей прав человека.