У Зеленского готовят проект онлайн-голосованию на выборах
Команда президента Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах.
Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер в списке "Слуги народа" Михаил Федоров.
"У нас уже сейчас есть проект The Vote (голосування – ред. )", - заявил он.
По словам Федорова, на первом этапе платформу будут использовать для опросов, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны.
Система идентификации в этом проекте реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.
Федоров уверяет, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.
"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования", - рассказал советник президента.
Он добавил, что для этого нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".
"К президентским точно должны успеть. А опросы – возможность приучить людей все это использовать", - объяснил Федоров.
Напомним:
- 11 июля Федоров предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.
- Введение такой системы вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволит изменить "бумажную" систему и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".
- 12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".
- На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне".
- 28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства. Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.
- 30 июля Зеленский издал указ о е-услугах. Он предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетных электронных госуслугах.