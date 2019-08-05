У Зеленского готовят проект онлайн-голосованию на выборах

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Понедельник, 5 августа 2019, 14:58

Команда президента Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах.

Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер в списке "Слуги народа" Михаил Федоров.

"У нас уже сейчас есть проект The Vote (голосування – ред. )", - заявил он.

По словам Федорова, на первом этапе платформу будут использовать для опросов, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны.

Система идентификации в этом проекте реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.

Федоров уверяет, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования", - рассказал советник президента.

Он добавил, что для этого нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".

"К президентским точно должны успеть. А опросы – возможность приучить людей все это использовать", - объяснил Федоров.

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Темы: интернет виборы


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