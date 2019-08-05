У Зеленского готовят проект онлайн-голосованию на выборах
Команда президента Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах.
Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер в списке "Слуги народа" Михаил Федоров.
"У нас уже сейчас есть проект The Vote (голосування – ред. )", - заявил он.
По словам Федорова, на первом этапе платформу будут использовать для опросов, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны.
Система идентификации в этом проекте реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.
Федоров уверяет, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.
"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования", - рассказал советник президента.
Он добавил, что для этого нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".
"К президентским точно должны успеть. А опросы – возможность приучить людей все это использовать", - объяснил Федоров.
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