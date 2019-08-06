Из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав

В России правоохранители инициировали проверку с последующим лишением родительских прав супружеской пары, которая пришла на акцию протеста 27 июля с годовалым сыном.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что родители во время митинга передали малолетнего ребенка "третьему лицу", что якобы подвергло мальчика опасности и причинило физический и моральный вред.

"Таким образом, мужчина и женщина, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, отец ребенка не может голосовать на выборах в Москве, поскольку имеет там только временную регистрацию.

Сообщается, что указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

Ведомство также сообщило о проверке по фактам участия несовершеннолетних в несогласованных публичных мероприятиях в Москве 27 июля и 3 августа.

Напомним: