Из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав
В России правоохранители инициировали проверку с последующим лишением родительских прав супружеской пары, которая пришла на акцию протеста 27 июля с годовалым сыном.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Отмечается, что родители во время митинга передали малолетнего ребенка "третьему лицу", что якобы подвергло мальчика опасности и причинило физический и моральный вред.
"Таким образом, мужчина и женщина, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - заявили в ведомстве.
По данным прокуратуры, отец ребенка не может голосовать на выборах в Москве, поскольку имеет там только временную регистрацию.
Сообщается, что указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.
Ведомство также сообщило о проверке по фактам участия несовершеннолетних в несогласованных публичных мероприятиях в Москве 27 июля и 3 августа.
Напомним:
- Очередная акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа.
- Было задержано более тысячи человек.
- 27 июля в Москве прошел массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки.Там также были задержаны более тысячи человек.
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
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