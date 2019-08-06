Из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав

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Вторник, 6 августа 2019, 14:18

В России правоохранители инициировали проверку с последующим лишением родительских прав супружеской пары, которая пришла на акцию протеста 27 июля с годовалым сыном.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что родители во время митинга передали малолетнего ребенка "третьему лицу", что якобы подвергло мальчика опасности и причинило физический и моральный вред.

"Таким образом, мужчина и женщина, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, отец ребенка не может голосовать на выборах в Москве, поскольку имеет там только временную регистрацию.

Сообщается, что указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

Ведомство также сообщило о проверке по фактам участия несовершеннолетних в несогласованных публичных мероприятиях в Москве 27 июля и 3 августа.

Напомним: 

  • Очередная акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа
  • Было задержано более тысячи человек.
  • 27 июля в Москве прошел массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки.Там также были задержаны более тысячи человек.
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".

Украинская правда

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Темы: Росcия митинги прокуратура дети


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