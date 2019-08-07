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Хомчак рассказал, как погибли 4 военных на Донбассе: мина попала в окоп

Среда, 7 августа 2019, 11:26
Хомчак рассказал, как погибли 4 военных на Донбассе: мина попала в окоп

Источник: брифинг начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака

Четверо военных, погибших 6 августа в зоне Операции объединенных сил, в момент вражеского обстрела находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.

Прямая речь: "Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций".

Детали: Хомчак напомнил, что с 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", в зоне ООС погибли 6 военнослужащих, еще 9 получили ранения. При этом количество вражеских обстрелов за последние 2,5 недели намного уменьшилась, и они в основном несут неприцельный характер.

По словам Хомчака, украинские военные не нарушают "хлебное перемирие".

Во время обстрела 6 августа бойцы ВСУ готовы были дать ответ врагу, но противник после обстрела покинул свои позиции.

С начала дня 7 августа во зоне ООС обстрелов не зафиксировано.

Почему это важно: Обстрелы боевиков и погибшие в ВСУ свидетельствуют о том, что российско-оккупационные войска не соблюдают договоренности о "хлебном перемирии", которая была достигнута в Минске.

История вопроса:

  • С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске
  • Боевики несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции.
  • 6 августа 4 украинских военных погибли в результате таких обстрелов.   

Ирина Балачук, УП

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Темы: Вооруженные силыДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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