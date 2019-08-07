Зеленский пригласил Эрдогана восстанавливать Донбасс

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана восстанавливать инфраструктуру на востоке Украины.

Прямая речь Зеленского: "Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе...

... Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе".

Эрдоган: "Мы договорились с господином Зеленским ускорить деятельность, направленную на инвестиции в инфраструктуру и строительство. Кроме того, обменялись точками зрения относительно того, каким образом сможем повысить уровень инвестиций путем решения некоторых проблем".

Детали: Речь идет о строительстве дорог, аэропортов, морских портов и сотрудничестве в оборонной, энергетической и туристической сферах. Эрдоган надеется, что товарооборот между Украиной и Турцией достигнет 10 млрд долларов США.

Предыдущие заявления лидеров на встрече 7 августа: Зеленский заявил, что вскоре Украина законодательно упростит для переселенцев получение разрешения на посещение оккупированного Крыма.

Эрдоган заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

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