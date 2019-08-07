Зеленский пригласил Эрдогана восстанавливать Донбасс

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Среда, 7 августа 2019, 23:22

Источник: сайт президента 

Президент Владимир Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана восстанавливать инфраструктуру на востоке Украины. 

Прямая речь Зеленского: "Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе... 

... Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе". 

Эрдоган: "Мы договорились с господином Зеленским ускорить деятельность, направленную на инвестиции в инфраструктуру и строительство. Кроме того, обменялись точками зрения относительно того, каким образом сможем повысить уровень инвестиций путем решения некоторых проблем". 

Детали: Речь идет о строительстве дорог, аэропортов, морских портов и сотрудничестве в оборонной, энергетической и туристической сферах. Эрдоган надеется, что товарооборот между Украиной и Турцией достигнет 10 млрд долларов США. 

Другие заявления лидеров на встрече 7 августа: Зеленский заявил, что вскоре Украина законодательно упростит для переселенцев получение разрешения на посещение оккупированного Крыма.

Эрдоган заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Знать больше: Зе-визит к Эрдогану: чем грозит и что может дать "неформатная" встреча двух лидеров 

Предыстория: 

  • 5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем. 
  • 7 августа в Анкаре с участием Зеленского открыли Объединенный центр крымскотатарской диаспоры Турции.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Турция Донбасс


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