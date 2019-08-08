Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине - Фейгин

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Четверг, 8 августа 2019, 01:09

Защитник незаконно заключенного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитный подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.

Об этом Фейгин сообщил в комментарии Укринформу.

"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа. Планы российской стороны не является нам известными", - сказал Фейгин.

По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания". В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник.

"Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - резюмировал Фейгин.

Напомним: 

  • Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
  • Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колониидержат в информационной изоляции.
  • Сам Сущенко недавно просил в письмах рассказывать ему новости из Украины.

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Темы: Сущенко политзаключенные Росcия


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