В Кремле рассказали, о чем Зеленский говорил с Путиным

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Среда, 7 августа 2019, 13:01

Источник: сайт президента России

Президенты Украины и России во время телефонного разговора 7 августа говорили о важности неукоснительного соблюдения "хлебного перемирия" и о разведении сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

Сообщение пресс-службы Владимира Путина: "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения". 

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы".

Детали: Стороны также договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц и обсудили перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Предыстория:

  • 6 августа в дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.
  • По данным секретаря СНБО Александра Данилюка, в момент обстрела бойцы 36-й бригады морской пехоты обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
  • Начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что погибшие военные в момент вражеского обстрела находились в окопеи устанавливали инженерное оборудование.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

Украинская правда

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Темы: Украина Росcия Путин Зеленский


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