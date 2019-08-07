Источник: сайт президента России

Президенты Украины и России во время телефонного разговора 7 августа говорили о важности неукоснительного соблюдения "хлебного перемирия" и о разведении сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

Сообщение пресс-службы Владимира Путина: "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы".

Детали: Стороны также договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц и обсудили перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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