США прокомментировали предложение Зеленского расширить нормандский формат

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.

Об этом "Голосу Америки" заявил заместитель помощника дерсекретаря США Джордж Кент.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одной из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении Нормандского формата из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе", - заявил Кент.

"Для этого нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата", - добавил чиновник.

Он также отметил, что Россия должна взять на себя ответственность за соблюдение перемирия на линии разграничения.

Напомним: