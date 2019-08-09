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США прокомментировали предложение Зеленского расширить нормандский формат

Пятница, 9 августа 2019, 00:40

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.

Об этом "Голосу Америки" заявил заместитель помощника дерсекретаря США Джордж Кент.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одной из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении Нормандского формата из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе", - заявил Кент.

"Для этого нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата", - добавил чиновник.

Он также отметил, что Россия должна взять на себя ответственность за соблюдение перемирия на линии разграничения.

Напомним:

  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
  • 4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.

Темы: Донбасснормандский форматСША
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