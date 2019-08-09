В России хотят создать специальные места для митингов

В Совете федерации России планируют ужесточить законодательство о митингах, в частности, создать перечень мест, где можно проводить митинги, протесты за их пределами - запретят.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что сенаторы и члены действующей при палате временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявили, что готовят законопроект, в котором "конкретизируют требования к местам проведения политических акций".

По словам члена Совфеда Людмилы Боковой, если закон будет принят, то в каждом городе будет установлено конкретное место для митингов, за пределами которого протестовать будет запрещено.

Глава комиссии Андрей Климов подтвердил изданию, что готовится закон "по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера — и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить".

Напомним: