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В России хотят создать специальные места для митингов

Пятница, 9 августа 2019, 11:19

В Совете федерации России планируют ужесточить законодательство о митингах, в частности, создать перечень мест, где можно проводить митинги, протесты  за их пределами - запретят.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что сенаторы и члены действующей при палате временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявили, что готовят законопроект, в котором "конкретизируют требования к местам проведения политических акций".

По словам члена Совфеда Людмилы Боковой, если закон будет принят, то в каждом городе будет установлено конкретное место для митингов, за пределами которого протестовать будет запрещено.

Глава комиссии Андрей Климов подтвердил изданию, что готовится закон "по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера — и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить".

Напомним: 

  • Очередная акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа
  • Было задержано более тысячи человек.
  • 27 июля в Москве прошел массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки.Там также были задержаны более тысячи человек.
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".

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Темы: Росcиямитинги
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