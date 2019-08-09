Зеленский готов создавать крымскотатарскую автономию – Джемилев

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Пятница, 9 августа 2019, 19:17

Источник: ATR

Президент Владимир Зеленский на встрече 9 августа с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым выразил готовность созвать конституционную комиссию и внести в Верховную Раду законопроект о создании крымскотатарской автономии.

Прямая речь Джемилева: "Мы уведомили (президента – ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект – ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести – за исключением некоторых  групп, которые есть в "Слуге народа", – то будет так, как скажет президент".

Ранее Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

На встрече были постпред президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и делегат Курултая Рустем Умеров.

Предыстория:

  • Чубаров неоднократно, в июле 2016 и январе 2017, призывал президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины.
  • 11 мая 2017 года Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь.
  • 16 декабря 2018 года Порошенко заявлял, что готов внести в Раду предложение о поправках в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.
  • Он сообщил, что обратился с просьбой созвать конституционную комиссию, чтобы подготовить такой вариант законопроекта, который будет иметь шанс на прохождение.
  • 7 августа 2019 года Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики. В ней рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

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Темы: крымские татары Зеленский Джемилев


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