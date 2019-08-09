Зеленский готов создавать крымскотатарскую автономию – Джемилев

Источник: ATR

Президент Владимир Зеленский на встрече 9 августа с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым выразил готовность созвать конституционную комиссию и внести в Верховную Раду законопроект о создании крымскотатарской автономии.

Прямая речь Джемилева: "Мы уведомили (президента – ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект – ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести – за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", – то будет так, как скажет президент".

Ранее Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

На встрече были постпред президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и делегат Курултая Рустем Умеров.

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