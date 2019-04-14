Зеленский рассказал, почему на него работают люди Коломойского
Кандидат в президенты Владимир Зеленский утверждает, что в его команде работают охрана и юрист олигарха Игоря Коломойского потому, что у них контракт.
Соответствующее видео опубликовано в канале YouTube "Новини України", пишет Liga.net.
Позже видео на YouTube стало недоступно для просмотра.
"Вы воспринимаете заявление Порошенко о том, что вы марионетка Коломойского как оскорбление. Но вот столько моментов: автомобиль, охранник, адвокат…", - сказал журналист.
"Парни, вот смотрите: у нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан (юрист Коломойского, - ред.) – одна из трех компаний, ну он один из там компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании. Есть три компании, которые занимаются юридическим сопровождением нашей партии, нашей команды, вот и все хорошо", - ответил Зеленский.
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Напомним:
- Ранее СМИ уже сообщали, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании из условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
- Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал.
- Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку из медиа-бизнеса группы "Приват".
- 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.