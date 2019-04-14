Зеленский рассказал, почему на него работают люди Коломойского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский утверждает, что в его команде работают охрана и юрист олигарха Игоря Коломойского потому, что у них контракт.

Соответствующее видео опубликовано в канале YouTube "Новини України", пишет Liga.net.

Позже видео на YouTube стало недоступно для просмотра.

"Вы воспринимаете заявление Порошенко о том, что вы марионетка Коломойского как оскорбление. Но вот столько моментов: автомобиль, охранник, адвокат…", - сказал журналист.

"Парни, вот смотрите: у нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан (юрист Коломойского, - ред.) – одна из трех компаний, ну он один из там компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании. Есть три компании, которые занимаются юридическим сопровождением нашей партии, нашей команды, вот и все хорошо", - ответил Зеленский.

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Напомним: