Коломойский о Зеленском: Циничный, зубастый, палец в рот не клади

Игорь Коломойский считает Владимира Зеленского веселым человеком и хватким бизнесменом.

В интервью "Украинской правде" олигарх рассказал, что познакомили его с актером, который теперь стал президентом Украины, в 2008-м или в 2009 году.

"Я считаю, что у нас очень хорошие отношения. Но они образовались на протяжении какого-то длительного срока, последних 7 лет общения на фоне производства их (студии "Квартал 95" – ред.) контента, который транслировался у нас", – отметил совладелец канала "1+1".

"Недавно его супруга давала интервью, сказала, что были и стычки в этом плане. Ругались, да. Что-то показали, что-то не показали, какая-то еще была история. Я не помню подробности", – добавил Коломойский.

"Он очень зубастый. Очень зубастый", – сказал олигарх.

Сперва Коломойский не смог вспомнить, как познакомился с Зеленским: "Познакомились мы где-то раньше… причем он не выступал, не был артистом, он был гостем. Хихоньки-хахоньки, анекдоты".

"Он очень живой, веселый, с хорошей реакцией. С ним надо быть на одной волне, можно отстать. Мы тоже умеем пошутить, но он на голову выше, он профессионал", – отметил олигарх.

По мнению Коломойского, Зеленский ориентируется в юридических и экономических вопросах. "Я только могу судить по нашему контракту с ним", – уточнил он.

На вопрос, циничный ли Зеленский как бизнесмен, Коломойский ответил: "Очень. С ним палец в рот не надо класть. Никаких сантиментов. Если должен, то должен. Никаких разговоров, поблажек".

"Он современный, он как раз поколение 70-х, ближе к 80-м. Вот у меня сестра такая, жесткая. Он очень крутой", – добавил олигарх.

В ходе разговора Коломойский вспомнил, что его с Зеленским познакомил Тимур Миндич, с которым встречалась его дочь и который теперь является совладельцем "95 квартала".

"Меня познакомил с Зеленским Миндич когда-то еще, очень давно. Я вот вспоминаю: по-моему, это был 2008 или 2009 год. Еще какое-то отношение к знакомству имел Юра Борисов. Он с Фирташем работал, был директором "Укргаздобычи" во времена Януковича"

Олигарх сказал, что Миндич – его партнер в некоторых проектах, но не представитель в студии "Квартал 95".

На вопрос, поблагодарил ли его Зеленский после выборов, Коломойский ответил отрицательно.

"Был благодарен, что было хорошее сотрудничество с телеканалом. Сказал: "Извините, что я у вас забрал Богдана, но он был локомотивом нашей кампании". Это со слов Зеленского. Это было 21 или 22 апреля. Когда был фантастический результат", – сказал олигарх

"С Богданом я общался все время. Во-первых, у нас с ним есть незавершенные вопросы, которые тоже требуют времени", – добавил он.

Мнение, что Зеленский отстраняется от Коломойского, олигарх проккоментировал так: "Потому что общественное мнение, журналисты и все остальное. Я думаю, что это не на пользу. Нет вопросов. Мы готовы к такому повороту событий. Но без обид, я не обижаюсь".

Напомним: