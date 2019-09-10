Зеленский просит Раду распустить ЦИК
Президент Владимир Зеленский планирует распустить Центральную избирательную комиссию.
Источник: Представление президента Украины в Верховную Раду
Детали: Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В представлении он указывает, что Комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом "слугу народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.
Также причиной для роспуска указывается позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
Дословно: "Кроме того, чрезвычайно странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №198".
"По состоянию на день внесения этого представления результаты выборов в одномандатном округе №198 Центральной избирательной комиссией не установлены".
Детали: Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой после "мотивированного представления президента".
Решение о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности всего состава Комиссии принимается Верховной Радой не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.
Документ подписан Зеленским 9 сентября. 10 сентября он поступил в Верховную Раду.
Предыстория:
- Нынешний состав ЦИК был утвержден 20 сентября 2018 года.
- Представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Куницкий отвоевал себе право участвовать в парламентских выборах выборах в судах, несмотря на наличие двойного гражданства (израильский паспорт).Так шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о снятии с выборов Куницкого.
- Куницкий обошел Грановского в округе с результатом 47,99% против 15,88%.