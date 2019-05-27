Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для городского головы Одессы Геннадия Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников.

Об этом сообщает САП на собственной Facebook-странице.

О том, что правоохранители готовят новый текст обвинительного акта, стало известно еще в первой половине апреля.

Отмечается что руководитель ведомства Назар Холодницкий "после тщательного изучения доказательств" согласовал измененное обвинение.

Прокуратура отмечает, что изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых.

"С учетом исследованных доказательств, прокурорами изменены фактические обстоятельства, при которых соучастниками совершались инкриминируемые деяния", – говорится в сообщении.

Изменения касаются суммы денег городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили с 185 миллионов до 92 659 282 грн.

Прокуроры обещают более подробно рассказать общественности о мотивах своего решения во время объявления нового обвинительного акта в суде.

Следующее заседание назначено на 9:30 часов 31 мая 2019 года.

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Напомним: