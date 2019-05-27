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Суд над Трухановым возобновится: сумму "украденного" уменьшили в два раза

Понедельник, 27 мая 2019, 16:10

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для городского головы Одессы Геннадия Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников.

Об этом сообщает САП на собственной Facebook-странице.

О том, что правоохранители готовят новый текст обвинительного акта, стало известно еще в первой половине апреля.

Отмечается что руководитель ведомства Назар Холодницкий "после тщательного изучения доказательств" согласовал измененное обвинение.

Прокуратура отмечает, что изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых.

"С учетом исследованных доказательств, прокурорами изменены фактические обстоятельства, при которых соучастниками совершались инкриминируемые деяния", – говорится в сообщении.

Изменения касаются суммы денег городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили с 185 миллионов до 92 659 282 грн.

Прокуроры обещают более подробно рассказать общественности о мотивах своего решения во время объявления нового обвинительного акта в суде.

Следующее заседание назначено на 9:30 часов 31 мая 2019 года.

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Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает

Напомним:

  • Судьи, рассматривающие дело Труханова, жаловались на САП, которая, по их мнению, игнорирует судебные заседания и не выполняет своих обязанностей.
  • В частности, судьям не понравилось, что глава САП Назар Холодницкий слишком долго согласовывает текст измененного обвинения, прокуроры игнорируют заседания и пишут оскорбительные отписки, употребляя латинскую пословицу.
  • В САП сказали, что суд пытается давить на обвинение, а латинское выражение объяснили тем, что иначе судьи якобы не прислушивались к аргументации прокуроров.
  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
  • 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову.
  • После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
  • Новый Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября2019 года.

Украинская правда

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Темы: ТрухановАнтикоррупционная прокуратурасуд
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