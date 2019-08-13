Зеленский удалил Безсмертного из минских переговоров
Источник: указ президента.
Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Дословно: "Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".
Детали: Зеленский частично изменил 1 статью своего указа от 19 июня 2019 №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе".
Безсмертный узнал об увольнении из ТКГ от медиа.
Этому предшествовало заявление Безсмертного о том, что Украине после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе следовало бы приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.
Предыстория:
- Роман Безсмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но в апреле 2016 года он вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".
- Президент Владимир Зеленский вернул Романа Безсмертного в ТКГ 9 июля 2019 года.
- 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
- Президент Украины говорил с президентом России об обострении ситуации на Донбассе и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".