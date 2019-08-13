Источник: указ президента.

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Дословно: "Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".

Детали: Зеленский частично изменил 1 статью своего указа от 19 июня 2019 №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе".

Безсмертный узнал об увольнении из ТКГ от медиа.

Этому предшествовало заявление Безсмертного о том, что Украине после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе следовало бы приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.

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