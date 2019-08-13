Зеленский удалил Бессмертного из минских переговоров
Источник: указ президента.
Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Дословно: "Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".
Детали: Зеленский частично изменил 1 статью своего указа от 19 июня 2019 №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе".
Этому предшествовало заявление Бессмертного о том, что Украине после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе следовало бы приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.
Предыстория:
- 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
- Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом России и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".
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