Зеленский удалил Бессмертного из минских переговоров

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Вторник, 13 августа 2019, 15:37

Источник: указ президента.

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Дословно: "Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".

Детали: Зеленский частично изменил 1 статью своего указа от 19 июня 2019 №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе".

Этому предшествовало заявление Бессмертного о том, что Украине после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе следовало бы приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.

Предыстория:

  • 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
  • Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом России и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".

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Темы: Бессмертный Зеленский Минские соглашения Донбасс


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