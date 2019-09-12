Комитет рекомендует выгнать Геращенко с 5 заседаний Рады
Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Сообщается, что такое решение приняло большинство (шесть против пяти) членов комитета.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился с заявлением в комитет, в котором попросил отреагировать на нелицеприятные высказывания Геращенко.
Что было раньше: 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым.
В то же время, зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.
Напомним:
- На первых заседаниях Верховной Рады 9 созыва нардепы часто выкрикивали с места.
- Так, 30 августа во время рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности, президент Владимир Зеленский сорвался на нардепа "ЕС" Артура Герасимова. "А чо вы орете постоянно?", - сказал Зеленский Герасимову.
- В тот день Герасимов и многие другие депутаты часто выкрикивали с мест. Они делали это в моменты, когда председательствующий делал какие-то процедуре ошибки.
- Парламентарии от "ЕС" часто жалуются на нарушение регламента.
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