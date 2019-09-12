Комитет рекомендует выгнать Геращенко с 5 заседаний Рады

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Сообщается, что такое решение приняло большинство (шесть против пяти) членов комитета.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился с заявлением в комитет, в котором попросил отреагировать на нелицеприятные высказывания Геращенко.

Что было раньше: 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым.

В то же время, зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.

Напомним: