Комитет рекомендует выгнать Геращенко с 5 заседаний Рады

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Сообщается, что такое решение приняло большинство (шесть против пяти) членов комитета. Нардеп "Европейской солидарности" Николай Княжицкий утверждает, что такое решение приняли 6 нардепов от "Слуги народа" из состава комитета: Сергей Кольченко, Ольга Савченко, Артем Культенко, Оксана Гринчук, Людмила Марченко, Павел Фролов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился с заявлением в комитет, в котором попросил отреагировать на нелицеприятные высказывания Геращенко.

Что было раньше: 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым.

Это произошло когда Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменении регламента, которым предлагается ограничить индивидуальную инициативу народных депутатов регистрировать проект постановления об отмене принятого парламентом решения.

В то же время, зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.

Сама Геращенко уверяет, что во время заседания не употребляла никаких оскорбительных высказываний в адрес других депутатов или фракций.

Дословно Геращенко: "Все мои заявления, фразы, предложения, сопоставление, аналогии, метафоры, сравнения были моей политической оценкой обсуждаемых законопроектов. Их толкование - это уже предмет собственных соображений и допущений господина Арахамии и не может рассматриваться как повод для начала рассмотрения вопроса на вышеупомянутом комитете".

Напомним: