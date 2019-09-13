Сенцов сжег свою тюремную робу

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов показательно сжег свою тюремную форму.

Источник: видео в Facebook.

"Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу", - сказал Сенцов.

Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Сожжение формы сопровождалось словами "гори в аду".

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Напомним: