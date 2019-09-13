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Сенцов сжег свою тюремную робу

Пятница, 13 сентября 2019, 01:37
Сенцов сжег свою тюремную робу

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов показательно сжег свою тюремную форму.

Источник: видео в Facebook.

"Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу", - сказал Сенцов.

Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Сожжение формы  сопровождалось словами "гори в аду".

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Напомним:

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
  • В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.
  • Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".
  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовРосcиятюрьма
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