Сенцов сжег свою тюремную робу

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов показательно сжег свою тюремную форму.

Источник: видео ряда активистов в Facebook.

"Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу", - сказал Сенцов.

Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Сожжение формы сопровождалось словами "гори в аду".

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Напомним:

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.









