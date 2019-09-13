Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским
Президент Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.
Источник: комментарий Зеленского журналистам.
Прямая речь: "[Говорили, что] все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в том числе для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, любые связанные с коммуналкой – там очень много вопросов, – чтобы они снижались".
Детали: Зеленский уточнил, что все понимают, что должны быть рыночные условия, и европейские партнеры Украины хотят, чтобы был рынок, но надо сделать так, чтобы коммунальные услуги были дешевле.
Также, по его словам, во время этой встречи говорили о Центренего.
На вопрос, услышал ли его Коломойский, Зеленский сказал, что уверен, что услышал. И добавил, что увидим, какой будет результат.
Что было раньше: 10 сентября олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой. В Офисе президента заявили, что говорили о ведении бизнеса в Украине и об энергетической сфере.
Предыстория:
- 20 июня Зеленский во время выступления на Бизнес форуме сообщил, что встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
- Про Коломойского Зеленский сказал, что олигарх "будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".
- 21 июня Коломойский в ответ на заявление Зеленского отметил, что "на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеются в виду ограничения Высокого суда Лондона на расходы) может покрасить ларек".
- Коломойского называют "политическим спонсором" Зеленского. Во время избирательной кампании в команде Зеленского в качестве кандидата в президенты работали охрана и юрист олигарха.
- Совладелец канала "1+1" Коломойский охарактеризовал свои отношения с Зеленским как "очень хорошие". По его словам, они стали таковыми в результате последних 7 лет общения на фоне производства контента студии "Квартал 95" на телеканале олигарха.
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