Глава МИД Пристайко объяснил "формулу Штайнмайера"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"

Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.

В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...

...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".

Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

По его словам, сейчас "идет речь о разведении войск в Золотом и Петровском", затем будет разведение войск по всей территории и только после этого "можно будет говорить о формате выборов на оккупированных территориях".

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