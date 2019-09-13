Глава МИД Пристайко объяснил "формулу Штайнмайера"

4223 просмотра
Пятница, 13 сентября 2019, 23:52

Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"

Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая. 

В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...

...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".

Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

По его словам, сейчас "идет речь о разведении войск в Золотом и Петровском", затем будет разведение войск по всей территории и только после этого "можно будет говорить о формате выборов на оккупированных территориях".

Предыстория:

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
  • 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
  • Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику из территории ОРДЛО.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Пристайко Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пристайко: Мы предлагаем провести выборы и на оккупированной территории 13 сентября 2019, 14:48
Зеленский представил Пристайко с шуткой: Вы не переезжаете 11 сентября 2019, 10:03
Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США 9 сентября 2019, 13:19
Все новости
Главные новости
Глава МИД Пристайко объяснил "формулу Штайнмайера"
Выборы на Донбассе только после вывода войск – Зеленский
Известный писатель объяснил, почему "присоединил Крым к России" в своей книге
Мэрию Днипра обыскивают. Мэр кивает на "нечистоплотного олигарха"
Все новости
здоровье

7 способов улучшить "дыхалку"

психология

Как правильно "выключать" мозг

мнение

На что нас с детства "программирует" LEGO?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів