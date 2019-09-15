Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Проект бюджета-2020: дефицит бюджета вниз, расходы на дороги - вверх

Воскресенье, 15 сентября 2019, 15:03
Проект бюджета-2020: дефицит бюджета вниз, расходы на дороги - вверх

Премьер-министр Алексей Гончарук раскрыл подробности проекта государственного бюджета на 2020 год.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в воскресенье, пишет "Экономическая правда". 

Он отметил, что в воскресенье в парламент подается первый проект закона о бюджете, чтобы депутаты могло на него посмотреть. "В течение двух недель мы должны представить программу деятельности правительства. После этого эта программа будет учтена между первым и вторым чтением (голосования за бюджет - ЭП.)", - сообщил Гончарук.

"Поэтому не удивляйтесь, что этот бюджет пока не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда президента на выборах", - отметил премьер. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

"В этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерены уменьшать долг, который государство сегодня имеет. Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наша расходы будут равны нашим доходам", - сказал он.

"Это среднесрочная цель. Мы, к сожалению, не можем этого достичь за год или даже за два, но мы это держим в уме. Дефицит бюджета в новом бюджете будет еще меньше, чем в прошлом", - заявил премьер.

"Вторая составляющая - объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически с общества, с экономики и перераспределяет относительно ВВП - также будет уменьшаться. Это значит, что мы хотим, чтобы государства в экономике становилось меньше", - сообщил глава правительства.

Также, по его словам, будут увеличены расходы на дороги.

"Мы понимаем, что этих денег будет недостаточно для того, чтобы решить все амбициозные задачи, которые перед нами стоят. Мы отдельно во время представления программы действий правительства в парламенте поделимся своими мыслями по финансированию строительства дорог", - добавил Гончарук.

"Также мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотирования крупных предприятий мы сфокусируемся на том, чтобы в случае принятия земельной реформы компенсировать процентную ставку для фермеров (малых предприятий)", - заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: бюджетГончарукВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
бюджет
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Дефицит госбюджета с начала года достиг более 400 миллиардов
Украина выполнила еще два структурных маяка МВФ в части бюджетной политики
Последние новости
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
Все новости...
Реклама: