"Ад" и "кат": на матче УПЛ болельщики "Динамо" вывесили баннер с Медведчуком
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Воскресенье, 15 сентября 2019, 21:53
Болельщики "Динамо" во время матча 7-го тура Украинской Премьер-Лиги с "Десной" в воскресенье в Киеве вывесили баннер с изображением одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Источник: спортивное издание "Трибуна"
Детали: На баннере изображено фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными слогами "ад" и "кат".
Нынешний нардеп Виктор Медведчук — давний политический партнер Григория Суркиса, брат которого, Игорь Суркис, является владельцем ФК "Динамо".
Предыстория:
- В советское время Медведчук был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса, умершего в 1985 году в России в тюремном карцере лагеря особого режима. Его "линия защиты" вызвала возмущение самого поэта и других украинских диссидентов. Они считают, что Медведчук "помог" расправиться с поэтом.
- В августе Медведчук подал иск в суд, которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
- 29 августа в кулуарах Верховной Рады Медведчук заявил, что не собирается смотреть документальный фильм "Заборонений" о Стусе.
- В августе 2018 у Медведчука угрожали судом в случае выхода фильма о Стусе с "недостоверной информацией" о куме Владимира Путина.
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