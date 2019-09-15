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"Ад" и "кат": на матче УПЛ болельщики "Динамо" вывесили баннер с Медведчуком

Воскресенье, 15 сентября 2019, 21:53
Ад и кат: на матче УПЛ болельщики Динамо вывесили баннер с Медведчуком
"Трибуна"

Болельщики "Динамо" во время матча 7-го тура Украинской Премьер-Лиги с "Десной" в воскресенье в Киеве вывесили баннер с изображением одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: спортивное издание "Трибуна"

Детали: На баннере изображено фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными слогами "ад" и "кат".

Нынешний нардеп Виктор Медведчук — давний политический партнер Григория Суркиса, брат которого, Игорь Суркис, является владельцем ФК "Динамо".

Предыстория:

  • В советское время Медведчук был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса, умершего в 1985 году в России в тюремном карцере лагеря особого режима. Его "линия защиты" вызвала возмущение самого поэта и других украинских диссидентов. Они считают, что Медведчук "помог" расправиться с поэтом.
  • В августе Медведчук подал иск в суд, которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
  • 29 августа в кулуарах Верховной Рады Медведчук заявил, что не собирается смотреть фильм "Заборонений" о Стусе.
  • В августе 2018 у Медведчука угрожали судом в случае выхода фильма о Стусе с "недостоверной информацией" о куме Владимира Путина.

Темы: Медведчукфутбол
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