"Ад" и "кат": на матче УПЛ болельщики "Динамо" вывесили баннер с Медведчуком

Болельщики "Динамо" во время матча 7-го тура Украинской Премьер-Лиги с "Десной" в воскресенье в Киеве вывесили баннер с изображением одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: спортивное издание "Трибуна"

Детали: На баннере изображено фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными слогами "ад" и "кат".

Нынешний нардеп Виктор Медведчук — давний политический партнер Григория Суркиса, брат которого, Игорь Суркис, является владельцем ФК "Динамо".

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