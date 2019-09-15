"Ад" і "кат": на матчі УПЛ уболівальники "Динамо" вивісили банер з Медведчуком

Уболівальники "Динамо" під час матчу 7-го туру Української Прем'єр-Ліги з "Десною" у неділю в Києві вивісили банер із зображенням одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: спортивне видання "Трибуна"

Деталі: На банері зображено фото Медведчука з підписом "Адвокат" і виділеними складами "ад" і "кат".

Нинішній нардеп Віктор Медведчук – давній політичний партнер Григорія Суркіса, брат якого, Ігор Суркіс, є власником ФК "Динамо".

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