"Ад" і "кат": на матчі УПЛ уболівальники "Динамо" вивісили банер з Медведчуком
Неділя, 15 вересня 2019, 21:53
Уболівальники "Динамо" під час матчу 7-го туру Української Прем'єр-Ліги з "Десною" у неділю в Києві вивісили банер із зображенням одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.
Джерело: спортивне видання "Трибуна"
Деталі: На банері зображено фото Медведчука з підписом "Адвокат" і виділеними складами "ад" і "кат".
Нинішній нардеп Віктор Медведчук – давній політичний партнер Григорія Суркіса, брат якого, Ігор Суркіс, є власником ФК "Динамо".
Передісторія:
- За радянських часів Медведчук був адвокатом українського поета і дисидента Василя Стуса, який помер в 1985 році у Росії в тюремному карцері табору особливого режиму. Його "лінія захисту" викликала обурення самого поета й інших українських дисидентів. Вони вважають, що Медведчук "допоміг" розправитися з поетом.
- У серпні Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- 29 серпня у кулуарах Верховної Ради Медведчук заявив, що не збирається дивитися фільм про Василя Стуса "Заборонений".
- У серпні 2018 року у Медведчука погрожували судом у разі виходу фільма про Стуса з "недостовірною інформацією" про кума Володимира Путіна.