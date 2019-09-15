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"Ад" і "кат": на матчі УПЛ уболівальники "Динамо" вивісили банер з Медведчуком

Неділя, 15 вересня 2019, 21:53
Ад і кат: на матчі УПЛ уболівальники Динамо вивісили банер з Медведчуком
"Трибуна"

Уболівальники "Динамо" під час матчу 7-го туру Української Прем'єр-Ліги з "Десною" у неділю в Києві вивісили банер із зображенням одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: спортивне видання "Трибуна"

Деталі: На банері зображено фото Медведчука з підписом "Адвокат" і виділеними складами "ад" і "кат".

Нинішній нардеп Віктор Медведчук – давній політичний партнер Григорія Суркіса, брат якого, Ігор Суркіс, є власником ФК "Динамо".

Передісторія:

  • За радянських часів Медведчук був адвокатом українського поета і дисидента Василя Стуса, який помер в 1985 році у Росії в тюремному карцері табору особливого режиму. Його "лінія захисту" викликала обурення самого поета й інших українських дисидентів. Вони вважають, що Медведчук "допоміг" розправитися з поетом.
  • У серпні Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • 29 серпня у кулуарах Верховної Ради Медведчук заявив, що не збирається дивитися фільм про Василя Стуса "Заборонений".
  • У серпні 2018 року у Медведчука погрожували судом у разі виходу фільма про Стуса з "недостовірною інформацією" про кума Володимира Путіна.

Теми: Медведчукфутбол
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