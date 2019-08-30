Медведчук навестил Клыха и Карпюка, адвокатов Балуха и Кольченко в СИЗО не пустили

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Пятница, 30 августа 2019, 15:59

Источник: канал "112 Украина", Meduza.

Украинские депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович заявили, что повидали в СИЗО "Лефортово" украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Лидеры ОПЗЖ дали комментарий журналисту "112 Украины" возле одного из входов в московский следственный изолятор "Лефортово".

Вадим Рабинович: "Мы встречались с Мыколой Карпюком. Мы встречались с Сергеем Романовичем Клых (…) Мы привезли им полтавское сало, подкопченное сегодня ночью на соломочке, с украинским хлебом – они были очень рады такому подарку со своей земли. Виктор Владимирович привез еще Клыху от матери конфеты и письмо

Мы с ними пообщались. Я думаю, что ребята в нормальной форме хорошо выглядят, оптимистично настроены. Конечно ,никого не красит это все – но, тем не менее, все нормально".

Рабинович об обмене: "Предупреждая ваши вопросы: обменами занимается государство. И, в отличие от режима Порошенко, который специально тормозил в течении двух лет почти все обмены – и те, которые Виктор Владимирович подготовил до этого, и те, которые должны быть, мы об этом когда-нибудь расскажем больше – с президентом Зеленским другая ситуация.

Они сегодня ведут переговоры. Ведет переговоры и министр внутренних дел по своей линии. Они достаточно успешны.

Были ли проблемки? Да, особенно с теми людьми, которые не моряки, не наши, а именно арестованные в России  Я не буду вам больше ничего рассказывать – мы приехали не за медалями и орденами, мы приехали исправить некоторые моменты, может быть, чем-то помочь".  

Виктор Медведчук: "Наш приезд – это гуманитарная акция. Мы договаривались об этом не сегодня и даже не вчера – такая договоренность существовала раньше, мы обращались с просьбой от нашей партии".  

В то же время, глава "Агоры" Павел Чиков сообщил, что администрация следственного изолятора "Лефортово" не пропустила адвокатов украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко – Ольгу Динзе и Светлану Сидоркину.

Он назвал это нарушением закона.

Что этому предшествовало: Сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в ночь на 30 августа сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее сообщение репостнул новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Однако в Офисе президента Украины и Службе безопасности Украины сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с Россией еще не завершен.  

Предыстория:

  • 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Предполагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 29 августа появилась информация, что даже крымчанина Олега Сенцовадоставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
  • А накануне в Украине суд выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.
  • По данным УП, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией. Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между странами.

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Темы: политзаключенные Медведчук Росcия Балух


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