Взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин

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Среда, 18 сентября 2019, 18:53
ФОТО: УКРАИНСКАЯ ПРАВДА

Мужчину, который угрожает взорвать мост в Киеве, зовут Алексей Белько.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Белько – 42-летний уроженец крымского пгт Форос.

В июне этого года у него было воинское звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней. Военный тогда признал свою вину и объясненил, что отсутствовал на службе "в связи с решением собственных бытовых проблем".

По данным УП, на данный момент мужчина был уволен из воинской части.

По одному крымскому адресу с Алексеем была прописана Елена Белько. Ее отчество и дата рождения полностью совпадают с данным столичного "минера". По данным открытых источников, такая женщина была секретарем участковой избирательной комиссии в Симферополе после оккупации полуострова.

Дополняется ...

Предыстория:

  • Вечером 18 сентября появилась информация об остановке движения столичного метрополитена на красной ветке от станции "Днепр" до "Лесной" из-за сообщения о заминировании.
  • Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил о том, что на мосту Метро неизвестный мужчина грозится его взорвать.
  • Позже стало известно, что правоохранители установили имя человека, также появилось видео с ним.
  • Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к теракту.

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