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Всем "обменянным" украинцам запретили въезд в РФ – адвокат

Вторник, 17 сентября 2019, 23:29

Российская Федерация "пожизненно" запретила въезд всем 35 украинцам, освобожденным в рамках обмена пленными.

Источник: комментарий адвоката Дмитрия Динзе "Громадському радіо"

Прямая речь: "Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют...

... Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, по отношению к этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно".

Этому предшествовал запрет въезжать в РФ для журналиста Романа Сущенко, также освобожденного в  результате обмена 7 сентября.

Об этом ему сообщили в СИЗО "Лефортово": помиловали и одновременно запретили въезд на 20 лет.

Напомним:

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Темы: Росcиязапрет
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